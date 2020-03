Casos suspeitos de coronavírus em Manacapuru são descartados

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Manaus/AM - Os três casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) em pacientes do Hospital Geral de Manacapuru foram descartados, conforme anúncio da prefeitura. Os casos foram divulgados na última quarta-feira (18) pelo Hospital Lázaro Reis, em pacientes com 1 ano, 22 e 23 anos.

Os pacientes de 1 e 23 anos são de Anamã e apresentaram quadros de síndrome respiratória aguda grave. A paciente de 22 anos, de Manacapuru, esteve recentemente em São Paulo.