No Amazonas, casos suspeitos de Coronavírus caem para 2

Manaus/AM - Caiu para dois o número de casos suspeitos de Coronavírus no Amazonas, informou o governo do Estado nesta sexta-feira (6).

Três exames de casos suspeitos que foram enviados ao laboratório responsável deram negativo. Com isso, o Amazonas já tem quatro casos descartados.

Agora, aguardam o resultados de exames mais dois casos suspeitos que são de dois adultos, sem grau algum de parentesco, que viajaram recentemente para a Alemanha.

Até o momento não há nenhum caso confirmado do novo Coronavírus no Amazonas. No Brasil já são 13 casos confirmados até esta sexta-feira (6).