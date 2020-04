Casos de Covid-19 aumentam em Manacapuru e Santo Antônio do Içá

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Manaus/AM - O número de casos de coronavírus no interior do Amazonas subiu para 21, de acordo com atualização do governo nesta quarta-feira (1). O aumento ocorreu com o registro de mais três casos em Santo Antônio do Içá e de mais dois em Manacapuru, conforme a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto.

Entre os três novos casos em Santo Antônio do Içá, um é de uma indígena que atua como agente de saúde na sede do município atendendo indígenas. Os outros dois casos, são de homens não indígenas que acompanharam o médico que foi o primeiro caso confirmado no município. Eles tiveram contanto com o profissional na lancha que auxiliou na transferência dele para Manaus. Em Manacapuru não foi informado o perfil dos infectados.

No total, o Amazonas registrou 25 novos casos de novo coronavírus nesta quarta-feira, chegando a 200. São 179 casos em Manaus, seis em Manacapuru, quatro em Itacoatiara, quatro em Santo Antônio do Içá, três de Parintins, e com apenas um registro cada estão: Boca do Acre, Novo Airão, Anori e Careiro da Várzea.