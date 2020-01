Casas são demolidas para revitalização do Igarapé Mestre Chico em Manaus

Manaus/AM - A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), iniciou nesta semana as demolições das residências localizadas no trecho entre a avenida Leonardo Malcher e rua Parintins, no bairro Cachoeirinha, zona sul, área de intervenção do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). Nesse local está localizado o leito do Igarapé Mestre Chico, que teve suas margens ocupadas desordenadamente, contribuindo para o assoreamento e o acúmulo de lixo na sua margem.

A intervenção compreenderá a revitalização de uma área de 15.742,46m², com proposta urbanística para uma área de aproximadamente 3.352m², onde serão construídos seis praças, academias ao ar livre, quadras multiuso, playground equipados com escorregadores, entre outros aparelhos. A obra também irá construir mais de 3.000m² de calçadas devidamente pavimentadas, drenagem profunda e superficial, assim como redes de coleta de esgoto e iluminação de LED.

A equipe do setor social do Prosamim já realizou os cadastros das residências e das famílias que moravam na área de intervenção, sendo identificadas 175 famílias que residem na região da avenida Leonardo Malcher e rua Parintins. Essas famílias começaram a receber suas indenizações para, posteriormente, desocuparem seus imóveis. O Prosamim já demoliu 33 imóveis na área e avança na retirada dos imóveis restantes para o início das obras.