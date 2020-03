Casa corre risco de desabar após forte chuva em Manaus; confira ocorrências

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Oito ocorrências foram atendidas neste sábado, 14/3, pela Defesa Civil da Prefeitura de Manaus, ocasionadas pela forte chuva que atingiu a capital amazonense desde as primeiras horas da manhã. O balanço foi fechado as 17h pela Central de Emergência 199.

"A Defesa Civil municipal está atenta 24 horas, conforme nos determina o prefeito Arthur Virgílio Neto. Nossas prioridades em atendimento são as situações de desabamento e deslizamento. E todas as ocorrências registradas nesse padrão já foram atendidas pela nossa equipe técnica. As demais já estão em pronto atendimento" explicou a diretora de Operações do órgão, Bibiane Araújo.

Foram três situações de alagação nos bairros Alvorada e Loteamento Jardim Fortaleza, um risco de desabamento de casa na comunidade Parque São Pedro, um risco de desabamento na ponte da Comunidade da Sharp, um desabamento parcial no bairro Jorge Teixeira e duas situações de deslizamento de barranco nos bairros Cidade de Deus e São Jorge.

Monitoramento

Conforme os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média de chuva até o fim da manhã deste sábado foi de 61 milímetros para a cidade de Manaus.

Além dos pluviômetros, o monitoramento nas áreas de risco da cidade, no período chuvoso, é realizado diariamente pela Defesa Civil e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesas Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários.