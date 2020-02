Carteira de Trabalho passa a ser emitida apenas na versão digital no Amazonas

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (10), a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para os amazonenses começará a ser expedida de forma digital e não mais física ou em o papel como estávamos acostumados. A regulamentação do Ministério da Economia está valendo desde o dia 24 de setembro do ano passado, através da portaria 1065, de 23 de setembro de 2019, mas vai entra em vigor definitivamente nessa segunda-feira (10). A CTPS vai ser emitida por meio de um aplicativo que pode ser instalado no celular.

Pela internet, o documento poderá ser habilitado pelos trabalhadores. O cadastro é único e feito por meio do CPF, que passa a ser o número de identificação do trabalhador. Para quem vai tirar a carteira pela primeira vez, vai contar também com a facilidade.

De acordo com a titular da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Neila Azrak, “a adesão à carteira digital é simples e pode ser executada por todos. Mas para quem tiver dificuldade, pode procurar o Sine Amazonas que estaremos à disposição com uma equipe para esclarecer e fazer na hora o procedimento para a adesão, queremos atender o trabalhador, e fazer o que for preciso para facilitar" disse.

O CPF será sua identificação única, tanto para as empresas quanto para o trabalhador. Porém, a carteira de papel continua valendo, e quem já possui a CTPS física pode emitir a versão digital.

Segundo o Ministério da Economia, a modificação tem o objetivo de diminuir a burocracia e dificultar a fraude, além de facilitar também para as empresas, no que diz respeito ao prazo legal para regularizar o registro do trabalhador contratado, principalmente de micro e pequeno porte, estando os dados disponíveis para acesso em até 48 horas, contadas a partir da inscrição das informações.



Mudanças - Ao ser contratado, o trabalhador que possuir a CTPS digital, só precisa fornecer o número do CPF para que o empregador possa de forma eletrônica fazer o registro.

Para as empresas será um grande diferencial, onde não será mais preciso fazer anotações em papel, utilizando apenas a comunicação automática das informações do sistema e-Social para a carteira digital.

Aplicativo - O acompanhamento dos registros por parte dos trabalhadores, será possível pelo aplicativo para celulares (App Store da Apple ou Play Store do Android), ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br digitando “CTPS DIGITAL”.

O processo é simples e para se cadastrar é necessário informar nome completo, CPF, data de nascimento, nome completo da mãe, telefone celular, e-mail e o estado de nascimento.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social, seja física ou digital, não tem custo para o trabalhador.