Carregador da Manaus Moderna desaparece após ser levado em canoa por desconhecidos

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - O carregador Frank Alves Coelho, 46, está desaparecido desde a manhã do último dia 24 de fevereiro após sair para ir trabalhar na Feira da Manaus Moderna, na zona Centro-Sul da capital. A família dele registrou Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) para a divulgação da imagem de Frank.

No BO, a irmã do desaparecido, Silvia Alves de Castro, compareceu à delegacia para relatar que o irmão, no dia que desapareceu, saiu da casa dele para ir trabalhar. A mulher informou que um outro irmão dela teria recebido uma ligação de um número restrito dizendo que Frank havia sido levado em uma canoa por desconhecidos para rumo incerto. Desde então, o carregador não retornou para casa, e os familiares não tiveram mais notícias dele.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Frank que entre em contato com os servidores da especializada pelo número: (92) 3214-2268, ou entre em contato com a família, pelos números: (92) 99319-9182 ou 99151-4532. A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.