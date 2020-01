Carnaval Solidário arrecadará recursos para instituição de apoio a pacientes com câncer

Manaus/Am - O Carnaval está chegando e, para quem pensa que não dá para associar folia à solidariedade, aí vai um belo exemplo. A Grande Loja Maçônica de Amazonas realiza, no próximo dia 2 de fevereiro, a partir das 12h, no Clube do Asa – Av. Coronel Teixeira, Nova Esperança, zona Oeste de Manaus-, o Carnaval Solidário, evento que terá como atrações principais o grupo nacional Ito Melodia e os grupos locais Samba Kiss e Pagode dos Amigos.

Os ingressos custam R$ 20 e o valor arrecadado será doado à Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) e à Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas (Apadam).

O evento será realizado através da Loja Estrela do Alvorada n° 40, uma instituição sem fins lucrativos. Os ingressos estão à venda na sede da Lacc, na rua Padre Manuel da Nóbrega, Dom Pedro, atrás do colégio La Salle. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 2101-4900 e 99116-0018.

O presidente interino da Lacc, médico mastologista Jesus Pinheiro, explica que o valor doado será destinado à manutenção dos projetos sociais da instituição, os quais são voltados aos pacientes com câncer em situação de vulnerabilidade, inscritos para os benefícios pelo Serviço Social da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

“Agradecemos a parceria e a demonstração de carinho para com essas pessoas que tanto precisam de ajuda. Estamos em busca de novos colaboradores e a iniciativa também nos ajudará a divulgar a instituição”, frisou.

Já conhece a Lacc?

A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) foi fundada em 1955. Entre os projetos sociais financiados a partir da doação de colaboradores à Lacc, destacam-se: aluguéis sociais para pacientes de fora que buscam tratamento em Manaus; pagamento de transporte fluvial e terrestre; doação de cestas básicas mensais às famílias em situação de vulnerabilidade; compra de alimentação especial para pessoas pré-cadastradas pelo Serviço Social da FCecon; suporte às ações de prevenção e cuidados paliativos da unidade hospitalar; distribuição diária de lanches na FCecon no horário da manhã; campanhas voltadas à recuperação da auto-estima dos pacientes, entre outros.