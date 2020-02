Carnaval em Manaus teve mais de 130 toneladas de lixo recolhidas

Manaus/AM - Em operação de limpeza, a Prefeitura de Manaus retirou 131 toneladas de lixo das ruas durante o carnaval, gerado por bandas e blocos carnavalescos e pelos eventos realizados no Sambódromo. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) contou com mais de 200 funcionários atuando no pré e pós-carnaval.

Durante os eventos no Sambódromo, a Semulsp atuou com 100 agentes de limpeza e 10 carros coletores. Do montante total recolhido pela Semulsp, 25 toneladas foram retiradas do Centro de Convenções e arredores, no período de quinta-feira, 20 a domingo, 23. Outras 106 toneladas de lixo foram retiradas do entorno de 203 bandas ou blocos que aconteceram em Manaus em janeiro e fevereiro. No total, o custo do lixo retirado (da coleta à disposição final no Aterro de Manaus) foi de R$ 36.535,25.

Desde o início do período de Carnaval na cidade, 203 bandas e eventos de rua já aconteceram. Deste total, 11 (5,42%) não atenderam aos requisitos e serão notificados. Ano passado, 14 bandas deixaram de atender às determinações da Lei.

As bandas de Carnaval reincidentes receberão multa de 70 Unidades Fiscais do Município (UFMs), o equivalente a R$ 6.507,90. Caso ocorra uma terceira infração, será cassada a licença da empresa para a realização de eventos.