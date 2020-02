Manaus/AM - A Banda do 5 Estrelas levou centenas de foliões à Avenida Getúlio Vargas.

Segundo Adal, o organizador do evento, é esperado pelo menos 5 mil pessoas nesta 24º edição do Banda do 5 Estrelas. Ainda devem passar pelo bloco a Banda Blue Bird e Adal e Demônios da Tasmânia.

Confira imagens do bloco:

Foto: Portal do Holanda / Caio Guarlotte