Careiro da Várzea registra primeiro caso de coronavírus, diz secretaria de saúde

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Manaus/AM - O primeiro caso do novo coronavírus no município de Careiro da Várzea foi confirmado pela Secretaria de Saúde Municipal nesta terça-feira (31). O caso é de um homem, de 48 anos, que estaria internado no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus.

Ainda de acordo com a secretaria, um trabalho para identificar o local de origem do vírus está sendo realizado na cidade que fica a 25 quilômetros de Manaus.