Campeonato Amazonense de Wrestling Escolar será neste sábado na Vila Olímpica

Manaus/AM - A Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Luta Olímpica (Falle) vai realizar neste sábado (29), a partir das 16h30, o Campeonato Amazonense de Wrestling Escolar Infantil, Cadete e Júnior, na Vila Olímpica de Manaus. O evento servirá como seletiva para a formação da equipe que irá representar o estado em competições nacionais e internacionais.

Aproximadamente 150 atletas são esperados para a competição, que terá início às 16h30, com pesagem das 15h30 às 16h, no local do evento. Waldeci falou da expectativa para a competição.

De acordo com o presidente da Falle, Waldeci Silva, o Amazonense servirá de seletiva para o Campeonato Brasileiro de Wrestling nas categorias Cadete e Júnior, organizados pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW). Da mesma forma, em parceria com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), sairão os representantes amazonenses que vão disputar uma vaga para participar da Gymnasíade, na categoria Escolar, com idades entre 15 e 17 anos.