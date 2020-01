Campeonato Amazonense de Futebol 2020 começa nesta terça-feira

Manaus/AM - A Série A do Campeonato Amazonense de Futebol 2020, realizado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) e que vai contar com o apoio do Governo do Amazonas, começa nesta terça-feira (21) e terá a participação de oito times. Em busca do título estadual estarão Nacional FC, Manaus FC, Princesa, Penarol, Iranduba, Fast Clube, São Raimundo e Amazonas FC. O primeiro jogo acontece na Arena da Amazônia, a partir das 20h30, entre Manaus e São Raimundo.

O Campeonato Amazonense de Futebol será realizado em dois turnos, com sete rodadas cada. Os campeões do 1º e 2º turnos serão definidos por eliminatória simples, com semifinais e final. O título estadual será decidido entre os vencedores de ambos os turnos. Vale ressaltar que tanto o campeão amazonense quanto o vice sairão com o passaporte garantido para competições nacionais em 2021, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D.

Dando continuidade à rodada, haverá um duelo entre os gigantes do interior amazonense. O Princesa, de Manacapuru, irá enfrentar o Penarol, de Itacoatiara, dentro de casa, no estádio Gilberto Mestrinho, na quarta-feira (22), às 19h. Quem também joga no mesmo dia, às 20h, na Arena da Amazônia, é o Fast, vice-campeão estadual, e o Amazonas FC, estreante na competição e que garantiu a sua vaga ao faturar o título da Série B do Amazonense. Para finalizar, Nacional e Iranduba se enfrentam na quinta-feira (23), às 20h30, no estádio Ismael Benigno.

Ingressos

Os ingressos para o primeiro jogo entre Manaus e São Raimundo já estão sendo vendidos pelo site www.ingressodevantagens.com.br. Na terça-feira, dia do jogo, os ingressos também estarão sendo vendidos na bilheteria da Arena da Amazônia, a partir das 17h. Os valores dos ingressos são de R$ 20, a entrada inteira, e R$ 10, a meia-entrada. Para a meia, o torcedor deverá apresentar comprovante, declaração ou carteirinha de estudante, além de documento de identidade com foto.