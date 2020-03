Campanha ‘Mês da Mulher’ ganha ônibus para atendimento em Manaus

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Manaus/AM - Com projeção das servidoras que ilustram a campanha “Mulheres que inspiram”, na fachada do prédio da Prefeitura de Manaus, o prefeito Arthur Virgílio Neto deu início à programação do “Mês da Mulher”, com destaque ao “Março Lilás”, que conscientiza sobre a prevenção ao câncer do colo do útero e contra a violência doméstica. “Vamos oferecer às mulheres todo o cuidado, para que tenham uma vida longa e feliz”, disse, acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro. O lançamento aconteceu em solenidade realizada na noite desta segunda-feira, 9/3, no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, sede da prefeitura, Compensa, zona Oeste. A programação, voltada às mulheres, tem coordenação do Fundo Manaus Solidária, em parceria com as secretarias municipais de Saúde (Semsa) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e será realizada até o fim do mês, com ações de cidadania, como oferta de documentação básica, serviços de embelezamento e exames de saúde, com palestras e outras ações. “Este mês é dedicado a alertas e prevenções em favor delas, juntando Semsa, Semasc e Fundo Manaus Solidária, com diversas ações de saúde e cidadania”, declarou o prefeito, destacando que Manaus foi pioneira na prevenção ao HPV. “A ideia é dar às meninas de 11, 12 e 13 anos essa imunização. Com o tempo, vamos vacinando toda uma geração”, completou Arthur Virgílio Neto.

Prevenção nas UBS

Ainda durante o encontro, foi realizada a 2ª Certificação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município de Manaus, que se destacaram em 2019 nas ações de prevenção do câncer do colo do útero. Ao todo, 23 unidades dos cinco Distritos de Saúde (Disas) receberam o reconhecimento, por terem alcançado mais de 70% da meta de exames durante o ano.

“Nossas UBSs estão preparadas para receber todas as mulheres com relação ao câncer do colo do útero, principalmente entre 24 e 65 anos, que é a faixa etária mais afetada. Temos uma rede de atenção à saúde qualificada para isso, então pedimos que elas possam comparecer para diagnosticar precocemente esse mal, que tem tratamento”, alertou o secretário da Semsa, Marcelo Magaldi.

Até o final do mês, as unidades de Saúde da prefeitura vão realizar atividades de intensificação da coleta de material para a realização do teste de Papanicolau, mais conhecido como exame preventivo. No dia 28, sábado, acontecerá o Dia “D”, ocasião em que todas as UBSs funcionarão no horário das 8h às 12h, para atender, prioritariamente, mulheres da faixa etária entre 25 e 64 anos, que nunca realizaram o exame ou estão há mais de três anos sem fazê-lo.

Também haverá intensificação da vacina HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, bem como vacina HPV para os casos de homens e mulheres de 9 a 26 anos vivendo com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos e medula óssea e pacientes oncológicos, além da realização de ações educativas de prevenção do câncer do colo do útero.

A prefeitura entregará a unidade móvel do projeto “Mulher Itinerante”, da Semasc. O espaço levará serviços como atendimento psicossocial, jurídico, documentação básica, Cadastro Único, entre outros, para diferentes localidades. O ônibus foi adquirido por meio de emenda parlamentar da titular da Semasc, Conceição Sampaio, quando era deputada federal.

Programação do ‘Março Lilás’:

10/3 (terça-feira) – Edição especial do projeto “Saúde nas Galerias”, no shopping Phelippe Daou;

12/3 (quinta-feira) – Ação de Cidadania “Mulher Itinerante”, na sede da Subsecretaria da Mulher;

13/3 (sexta-feira) – Ação de cidadania “Mulher Itinerante”, no bairro Monte Sião;

14/3 (sábado) – “Prefeitura + Presente”, edição especial às mulheres;

19/3 (quinta-feira) – “Saúde nas Galerias” especial, na galeria dos Remédios;

20/3 (sexta-feira) – Palestras (violência contra a mulher e prevenção ao câncer do colo do útero) e embelezamento para servidoras da sede da Prefeitura de Manaus;

26/3 (quinta-feira) – “Saúde nas Galerias” especial, na galeria Espírito Santo;

27/3 (sexta-feira) – Ação de cidadania “Mulher Itinerante”, no bairro Mutirão;

28/3 (sábado) – Dia “D” de Vacinação contra o HPV e coleta de preventivo nas UBSs;

30/3 (segunda-feira) – Ação “Caminhada pela Paz”, com trajeto da praça Heliodoro Balbi à praça da Matriz;

31/3 (terça-feira) – Ação de cidadania “Mulher Itinerante” e entrega da unidade móvel na sede da Semasc, avenida Airão, Centro.