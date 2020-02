Campanha de vacinação contra o sarampo segue até março em Manaus

Manaus/AM - O Dia “D” da nova etapa da Campanha Nacional contra o Sarampo, realizado pela Prefeitura de Manaus neste sábado, 15, mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em 133 postos de vacinação espalhados por toda a cidade, e que funcionaram das 8h às 17h. O público-alvo foram as pessoas na faixa etária de 5 a 19 anos. A concentração aconteceu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Leonor de Freitas, na avenida Brasil, s/nº, Compensa, na zona Oeste.

O secretário Municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, lembrou que embora Manaus já tenha conseguido, há cerca de um ano, finalizar o surto que ocorreu na cidade em 2018, a Prefeitura segue acompanhando, como forma de prevenção, as campanhas nacionais para assegurar, ainda mais, o cuidado com a saúde da população, conforme orienta o prefeito Arthur Virgílio Neto.

"Nós pedimos à população que não deixe de comparecer a uma UBS para tomar a vacina, que os pais levem as crianças. Essa campanha ainda seguirá até o dia 13 de março, mas a Semsa tem as vacinas à disposição durante o ano inteiro, gratuitamente", ressaltou Magaldi, lembrando que "Manaus está livre do sarampo, mas isso não significa dizer que devamos baixar a guarda", concluiu.

A campanha foi iniciada no dia 10 de fevereiro e segue até o dia 13 de março nas unidades de saúde da rede municipal. A vacina tríplice viral, que imuniza contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível para a população na rotina de serviços das unidades de saúde durante todo o ano para pessoas na faixa etária de seis meses a 49 anos.

Infecção

O sarampo é uma doença infecciosa causada por um vírus e a transmissão ocorre quando uma pessoa doente elimina gotículas de secreções por meio da tosse, da fala e espirros, infectando outras pessoas. Os principais sintomas são: febre acompanhada de tosse; irritação nos olhos; nariz escorrendo ou entupido; mal-estar intenso; e manchas vermelhas. As complicações pelo sarampo incluem cegueira, diarreia grave, encefalite, infecções no ouvido e infecções respiratórias graves, como pneumonia, podendo levar ao óbito.