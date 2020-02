Campanha de imunização da Tríplice Viral inicia no Amazonas

Manaus/AM - Iniciou nesta segunda-feira (10) a Campanha Nacional de Vacinação da Tríplice Viral, que previne contra sarampo, rubéola e caxumba. De responsabilidade dos municípios, os locais de vacinação são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Na capital, Manaus, além das UBSs, os Centros de Atenção Integral à Criança (Caics) também disponibilizam a vacina.

A campanha acontece até o dia 13 de março e tem como público-alvo crianças e jovens de 5 a 9 anos de idade que ainda não foram imunizados contra a doença.

No Caic Alberto Carreira, localizado no bairro Compensa, na zona oeste, os pais que estiveram na unidade receberam orientações sobre a campanha de vacinação e aproveitaram para imunizar os filhos.

Dia D

No sábado (15), acontece o Dia D de mobilização nacional, com atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da rede municipal. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) todas as secretarias municipais de saúde receberam as doses da vacina.

No segundo semestre, acontece a segunda etapa da campanha Nacional da Tríplice viral. De 3 a 31 de agosto, pessoas com idade entre 30 e 59 anos serão imunizadas contra a doença e no dia 22 de agosto acontece o Dia D de mobilização nacional.