Caminhoneiros e motoristas de aplicativos realizam protesto na sede do governo, em Manaus

Manaus/AM - Em mais um dia de protestos contra aumento nos preços dos combustíveis, caminhoneiros e motoristas de aplicativos em Manaus realizaram manifestação em frente a sede do governo do Amazonas, nesta quinta-feira (13). O ato busca sensibilizar o governo no debate de medidas para reduzir a carga tributária sobre os combustíveis, visando a redução dos valores nos postos de abastecimento.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) informou que a manifestação teve início por volta das 10h00 da manhã de hoje e que o trânsito na avenida Brasil, zona Oeste de Manaus, ficou parcialmente interditado. Apenas uma faixa da via estava liberada para fluxo dos veículos.

10h56 Veja como está o tráfego no local da manifestação. https://t.co/4dnFHI6IOf pic.twitter.com/luWoyOxchG — IMMU - Manaus (@immu_manaus) February 13, 2020

Os motoristas e caminhoneiros também realizaram nesta quarta-feira manifestação no ramal que dá acesso a Refinaria de Manaus (Remam), onde cobraram redução do ICMS sobre o preço dos combustíveis. "O objetivo do movimento é que órgãos responsáveis se mobilizem para alguma providência seja tomada”, disse um dos participantes.