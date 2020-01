A caminho do Pará, homem 'surta' e despenca de barco no meio do Rio Amazonas

Manaus/AM - Um homem que viajava em um Ferry Boat com destino a Juriti, no Pará, caiu na águas do Rio Amazonas, nas proximidades do município de Parintins na noite desse sábado (18), no Amazonas.

Testemunhas contaram que o homem cambaleando na parte superior da embarcação, quando de repente se aproximou da lateral e saltou dela deixando todos perplexos.

Segundo a Marinha do Brasil, que tomou conhecimento do caso na manhã de hoje (19) , buscas estão sendo feitas na área para tentar resgatar o homem, mas as equipes ainda não tiveram sucesso.

Ninguém soube dizer ao certo se o homem tinha algum tipo de problema mental teria sofrido um surto, ou se ele estaria embriagado quando pulou.

Confira a nota da Marinha: