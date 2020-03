Câmara presta apoio a Isaac Tayah e vereadores entram em quarentena contra coronavírus

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Manaus/AM - O resultado positivo para coronavírus no exame do vereador Isaac Tayah (DC), confirmado no início desta semana, deixou a Câmara Municipal de Manaus (CMM) em alerta total. Nesta terça-feira (24), o presidente da casa se pronunciou sobre o assunto e, além de prestar solidariedade pelo momento difícil vivido pelo colega, informou que todos os demais 40 vereadores entraram em estado de quarentena contra as investidas da doença.

“Lamentamos muito pelo ocorrido e todos estamos em oração pela saúde do Isaac. O sentimento é um só: amor ao próximo. Com a ajuda de Deus venceremos essa batalha, todos unidos contra esse mal”, disse Joelson Silva.

O presidente sugeriu que os demais parlamentares que tiveram contato com Isaac Tayah nos últimos dias, realizem exame urgente, com base na informação de que outro vereador estaria sentindo os sintomas do coronavírus.

"Eu mesmo farei o exame, por precaução, até porque tem um membro da família em minha casa que é paciente de risco e precisa de cuidados especiais", frisou o presidente.

Isaac Tayah está em casa, em quarentena, próximo à família, sob monitoração de técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Tayah tem um histórico recente de doença considerada grave e é tido como parte integrante do grupo de risco em relação ao coronavírus. De acordo com a assessoria do vereador, ele teria sentido os primeiros sintomas na semana passada, depois de ter descoberto que a filha (também médica) havia contraído o novo vírus.

Isaac Tayah está no quinto mandato como vereador da CMM, onde desenvolve também a função de Ouvidor da Câmara.