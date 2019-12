Bolsa Universidade divulga nesta segunda-feira lista de classificados da 2ª chamada em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulga nesta segunda-feira, 23/12, a lista com os classificados da segunda chamada do Programa Bolsa Universidade 2020, no site http://bolsa.manaus.am.gov.br. O programa é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

De acordo com a diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino, esta oportunidade de segunda chamada tem como intuito, oferecer bolsas para aqueles que precisam, mas que não foram classificados na primeira chamada.

"As vagas dos classificados que não aderiram a bolsa na primeira chamada foram distribuídas aos candidatos que se encontram na lista de espera. Isso faz com que pessoas que têm vontade de cursar o ensino superior, tenham agora essa oportunidade", afirma a diretora.

Os classificados na segunda chamada deverão entregar a documentação necessária no período de 6 a 8/1, das 8h às 17h, na sede da Espi/Semad, localizada na avenida Professor Nilton Lins, nº 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, de segunda a sexta, das 8h às 17. A lista com os documentos está disponível no edital do programa.