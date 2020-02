Carnaval 2020: Bloco do Vieralves anima foliões Manaus

O Carnaval chegou e é claro que a capital amazonense não poderia deixar de receber mais uma edição do “Bloco do Vieiralves”. Acontece domingo (23), a sexta edição do evento acontece pela primeira vez na área do estacionamento do UNICenter da Universidade Nilton Lins, localizado no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com ou sem fantasia, o público compareceu em peso para curtir muito ao som de Dj Ítalo Rodrigues, Prata Filho, João Victor e Rodrigo, entre outros.

Confira imagens: