Blecaute desta terça-feira deixa toda Manaus sem água

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

A Águas de Manaus informa que devido ao blecaute que deixou a cidade sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (24), a produção e distribuição de água tratada foram afetadas em todas as regiões da capital. As quatro estações de tratamento da capital (Ponta do Ismael I e II, Ponta das Lajes e Mauazinho) e todos os Centros de Produção de Água Subterrânea (CPAS) administrados pela concessionária foram desligados. Ainda não há prazo de restabelecimento por parte da concessionária de energia elétrica. Bairros em toda a cidade de Manaus podem apresentar oscilações no abastecimento de água nas próximas horas.

A Águas de Manaus pede que as pessoas façam o uso consciente da água neste período e seguirá trabalhando para normalizar a situação no menor tempo possível e informará o prazo de restabelecimento no decorrer do dia. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464.