Biblioteca Municipal deve ser reaberta ainda neste semestre, em Manaus

Manaus/AM - O restauro da Biblioteca Municipal João Bosco Evangelista chega a 85% da obra concluída e recebe os retoques finais para que, em abril, a Prefeitura de Manaus entregue para a população mais um histórico prédio do centro da capital.

“Este ano iremos consolidar o nosso projeto de resgate e reocupação do Centro Histórico de Manaus, com a entrega da biblioteca e outros importantes prédios que estão sendo restaurados. É um sonho que se realiza para mim e, certamente, para a população, porque faz parte da nossa história, da nossa identidade e do nosso orgulho”, destaca o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Situada na esquina da rua Monsenhor Coutinho, Biblioteca Municipal João Bosco Evangelista recebe serviços de acabamento, com pintura, finalização de instalações elétricas, de divisórias de vidros e de equipamentos lógicos, iluminação, climatização e montagem do café. O elevador será o último item a ficar pronto, internamente, mas quem passa pelos arredores do imóvel já pode apreciar a bela renovação de sua arquitetura.

A gestão da biblioteca ficará a cargo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Com o resgate, o espaço recebe adaptação ao ar moderno do século 21, incluindo sala de projeção, área de acervo em braile, um café box para atendimento aos frequentadores e itens específicos de acessibilidade, como elevador, piso tátil e banheiros para pessoas com deficiência.

A empresa Biapó Construtora faz a execução da reforma e restauro, tendo sido a vencedora da licitação. Com foco em restaurações artísticas, a Biapó tem preocupação com o humano e a história presentes nas cidades onde atua.