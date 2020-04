Base para monitorar covid-19 ganha hardware do Sesc Amazonas

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/AM - O Serviço Social do Comércio no Amazonas (Sesc/AM), vai doar duas impressoras, dois switches, seis processadores, 19 monitores e 60 placas de memórias, para a criação da nova base de atendimento a pessoas com covid-19, instalada na estrutura do Hospital Nilton Lins. Devido à falta de leitos e UTIs para atender à demanda, a solução encontrada pelo Governo do Estado foi aumentar o número de leitos, criando a nova base de tratamento.

A solicitação feita pelo governo estadual ao Sesc/AM, diante do atual cenário e em caráter de urgência, pedia o apoio para obter computadores para serem pontos de apoio, visando ao monitoramento dos pacientes. O hospital tem o objetivo de montar mais de 400 leitos (ambulatórias e UTI).

De acordo com o presidente em exercício do Sesc/AM, Aderson Frota, o momento é de união de forças para combater o vírus no Amazonas. “Estamos estabelecendo

esforços com o governo para criar medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Iremos fazer essa doação e nos colocamos à disposição para ajudarmos no que for necessário. Nosso objetivo é ajudar quem realmente precisa. Só conseguiremos vencer essa pandemia se estivermos lutando juntos”, disse.

Neste período no Amazonas, além do novo coronavírus, há também vários casos de síndrome respiratória aguda grave (Sars), que pode ser confundida com a covid-19. Os leitos estão ocupados por ambos os casos, saturando assim o sistema de saúde. O Sesc/AM reforça a necessidade das pessoas permanecerem em casa e se prevenirem contra o coronavírus.