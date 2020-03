Bares têm sons interditados e um é multado no Vieiralves, em Manaus

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM - Durante operação de combate a poluição sonora em bares de Manaus, na noite da última sexta-feira (13), cinco estabelecimentos tiveram os sons interditados e um foi multado no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul. A operação foi articulada e organizada pela Secretaria Executiva do Gabinete de Gestão Integrada do Município (Seggim), da Prefeitura de Manaus, solicitada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Os bares receberam autos de interdição de uso de som, apreensão de equipamentos e multa por ausência de Licença Municipal de Operação e descumprimento de interdição. Um dos estabelecimentos foi multado em aproximadamente R$ 31,5 mil.

De acordo com o diretor de Fiscalização da Semmas, Eneas Gonçalves, a ação foi bastante positiva, com o foco voltado ao conjunto Vieiralves, tendo em vista a grande quantidade de denúncias envolvendo bares que já foram alvos de operações anteriores.