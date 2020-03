Bares em Manaus permanecem cheios mesmo com orientações da OMS

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

Mesmo com a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e a recomendação da Prefeitura de Manaus para que a população evite aglomeração e fique em casa visando diminuir a possibilidade da disseminação do novo coronavírus, diversos bares de Manaus continuaram recebendo clientes na noite desta sexta-feira (20).

Um dos locais mais conhecidos da capital, os bares do entorno da Praça do conjunto Eldorado, permaneciam com boa quantidade de clientes.

A prefeitura já havia recomendado que durante um período de 30 dias, eventos coletivos com mais de 100 pessoas deveriam sem evitados.