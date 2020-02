Manaus/AM - Cerca de 5 mil pessoas marcaram presença na Banda da Bhaixa da Hégua, realizada na tarde deste domingo (16), no bairro Educandos, zona Sul de Manaus.

Alguns foram com e outros sem fantasia, mas todos levaram muita animação e samba no pé, carimbando com sucesso mais um carnaval de uma das bandas mais tradicionais de Manaus. Veja fotos: