Balcão de empregos do Sine Manaus faz seleção para 18 vagas nessa segunda-feira

Manaus/AM - Os postos do Sine Manaus ofertam 18 vagas de empregos nesta segunda-feira (2), a partir das 8h. Os interessados devem se dirigi a uma das seguintes unidades: Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira.

Todos devem se apresentar portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Entre as vagas oferecidas estão:

Posto Constantino Nery:

10 vagas – Auxiliar de Produção no Ramo da Indústria – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – sem experiência;

Requisitos obrigatórios - o candidato trabalhará com processos de produção industrial em linha de montagem.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - o candidato deverá ter experiência na função para fazer pães, massas, salgados, assar produtos e monitorar padaria.

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência com Promob e plano de corte.

1 vaga – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - conhecimento com pacote Adobe e fotografia.

2 vagas – Projetista de Móveis

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento no software Promob, apresentação e negociação de projetos. Necessário apresentar portfólio de projetos realizados.

Posto do Shopping Phelippe Daou:

1 vaga – Eletricista Veicular

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – planejam e executam serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando prazos.

1 vaga – Repositor de Mercadorias - vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – o colaborador irá ajudar na arrumação das mercadorias em exposição e apoiar a loja com atendimento ao cliente.

1 vaga – Atendente de Delivery – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios - atuar com atendimento ao cliente por telefone e pessoalmente, apresentar os produtos, realizar agendamento de reservas e trabalhar com pedido de viagem utilizando o aplicativo. Obrigatório ter cursos voltados para atendimento ao cliente. Ter disponibilidade de horário para trabalhar em shopping.