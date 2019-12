Bairro de Manaus recebe nova capa asfáltica

Manaus/AM - “Nós só temos a agradecer ao prefeito Arthur, pelo belo trabalho que tem sido feito na zona Sul”, foi com essas palavras, ditas pelo líder comunitário Glauciney Souza, que o prefeito Arthur Virgílio Neto foi recebido nesta segunda-feira, 23, no bairro Santa Luzia, que está recebendo novo asfalto em 800 metros da rua Ceará, interligando as avenidas Leopoldo Neves e Presidente Kenedy.

“É muito gratificante ser recebido dessa maneira carinhosa pela população. Para mim, é a maior prova de que nossa gestão está dando certo”, disse o prefeito, que caminhou boa parte da via, conversando com os moradores, fazendo fotos e recebendo o retorno direto dos cidadãos quanto às ações executadas pela Prefeitura de Manaus.

Arthur Neto também brincou dizendo que “a chuva não nos intimida”, fazendo referência ao clima chuvoso desta manhã na capital. “Muitos governantes teriam se recolhido, encerrado suas agendas. Mas, com a nossa equipe é diferente, se a chuva estivesse mais forte, não teria como asfaltar e nós iríamos acompanhar outra ação, como as dragagens de igarapés”, completou.

Entusiasmado com o trabalho, o presidente da Associação de Moradores do Santa Luzia, Glauciney Souza, fez questão de destacar que os bairros da zona Sul estão sendo muito bem atendidos pelas ações de infraestrutura viária da prefeitura. “Fiz questão de agradecer ao prefeito e dizer que ele está com uma equipe de obras acima da média. Temos um grupo de líderes comunitários da zona Sul e, é unânime, todos agradecem por terem suas demandas atendidas pelo Distrito de Obras da área”, afirmou.

O serviço no Santa Luzia integra a terceira fase do Programa de Requalificação Urbana e Viária de Manaus, o Requalifica, que já é a maior ação de recapeamento executada na história da capital, ultrapassando os 400 quilômetros de vias totalmente recuperadas.