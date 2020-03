Auxílio financeiro e mais; confira pacote de medidas econômicas no Amazonas

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Manaus/AM - O governador decretou nesta segunda-feira (23), estado de calamidade pública no Amazonas em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e anunciou pacote de medidas econômicas e de prevenção à doença.

Entre as ações está a oferta de linha de crédito R$ 40 milhões para micro, pequenas e médias empresas, através da Afeam. Além de auxílio de R$ 200 para 50 mil famílias em vulnerabilidade, essas famílias receberão, por mês, R$ 200, no período de três meses.

O governador também quer que as concessionárias de serviços como água e energia elétrica entendam a situação pela qual passa a população neste período de pandemia. O Procon deve entrar em contato com as empresas de telefonia, internet, água e luz para que elas possam estender o prazo de pagamento desses serviços e não façam o corte desses serviços essenciais no caso de inadimplência.

O pacote será encaminhado para votação na Asssembléia Legislativa do Amazonas.

“Para o Distrito Industrial, seguem as regras que são estabelecidas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e também orientadas pela Fundação de Vigilância em Saúde, sobre condutas que são estabelecidas nesses estabelecimentos, sobre higiene, monitoramento. Inclusive, na maioria das indústrias do Distrito Industrial há uma equipe médica que tem contato com os nossos profissionais e que vão acompanhando o dia a dia dessas pessoas para evitar o contágio e também a proliferação do vírus por lá”, esclareceu Wilson Lima.