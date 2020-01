Automação da Jucea amplia em 9% constituição de empresas no Amazonas

Manaus/AM - A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) protocolou 1.508 novas empresas constituídas pelo Registro Automático, em apenas seis meses de funcionamento, o que corresponde a 9% de todos os registros de novas empresas feitas de janeiro a novembro de 2019. Mais agilidade e a aprovação em até cinco minutos são alguns dos atrativos do procedimento, que permite que o registro de empresas aconteça de forma automática, sem intervenção humana.

Entre as novas constituições, 1.025 foram na modalidade de Empresário Individual, o que corresponde a 68% das novas empresas realizadas pelo Registro Automático. Esse modelo é aquele em que o empresário exerce em nome próprio uma atividade empresarial como titular do negócio. Ideal para profissionais que atuam sozinhos, como autônomos, freelancers e profissionais liberais.

Para o empresário contábil Raimundo Monteiro, o processo de abertura, alteração e arquivamento de documentos era demais burocrático, o que retardava a instalação de uma nova empresa no Estado. “Com a implantação do Registro, podemos executar os procedimentos com facilidade e acompanhar o deferimento no portal de serviços da Jucea. Os resultados são mais do que esperados, com empresas são constituídas e alteradas em até cinco dias”, declarou.

É importante destacar que, no Registro Automático, é possível somente a constituição de Empresário Individual, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) e Sociedade Limitada (LTDA). E, ainda, a extinção de Empresário Individual.

De acordo com o secretário-geral da Junta Comercial, Alberto Ladeira, além de representar uma melhoria na economia no Estado, uma vez que no mesmo período (de maio a novembro), foram extintas pelo Registro Automático apenas 379 empresas, os números demonstram que os empreendedores estão buscando regularizar seus negócios para fins de emissão de notas fiscais, pagamentos de tributos e de profissionalização de sua atividade.

“Com a regularização do seu empreendimento, o cidadão consegue gerar empregos, movimentar a economia, além de conseguir financiamentos e fomento para melhorar ou expandir os negócios”, salientou Alberto Ladeira.