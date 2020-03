Aulas serão transmitidas em TV aberta para 180 mil alunos da rede pública do Amazonas

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/AM - O programa ‘Aula em Casa’, do governo do Amazonas, foi lançado por Wilson Lima nesta sexta-feira (20) para realização de aulas não presenciais em TV aberta para atender mais de 180 mil alunos de Manaus e mais quatro municípios do interior. As aulas foram suspensas em todo o Estado devido ao novo coronavírus (Covid-19).

O programa é executado em parceria entre a Secretaria de Educação e Desporto (Seduc) e a TV Encontro das Águas e vai possibilitar a transmissão de aulas em três canais de televisão aberta e em plataformas online. Além de Manaus, a transmissão será feita para Iranduba, Manaquiri, Careiro da Várzea e Rio Preto da Eva. As aulas começam na segunda-feira (23).

A decisão foi tomada para que não haja prejuízo ao calendário escolar para boa parte da rede de ensino, evitando antecipação do recesso e/ou a reposição de aulas, que são processos prejudiciais ao calendário. O Governo do Amazonas estuda alternativas para os demais municípios do estado não cobertos pelo sinal da TV Encontro das Águas. As aulas da rede estadual de ensino em todo estado estão suspensas por 15 dias.

No sábado (21), a Secretaria de Educação vai divulgar as orientações necessárias para o acesso às plataformas digitais, horários e canais no site da pasta: www.educacao.am.gov.br

Aulas

O regime especial foi aprovado pelo tempo necessário por meio de Resolução nº 30/2020, de 18 de março de 2020, do Conselho Estadual de Educação (CEE-AM) e atende os termos do Conselho Nacional de Educação (CNE), no Parecer CNE/CEB Nº 19/2009.

As aulas serão realizadas no Cemeam e transmitidas nos canais de televisão que recebem sinal da TV Encontro das Águas. O aparelho de TV deve dispor de sinal digital. Para as aulas do 6º, 8º do Ensino Fundamental e 1ª Série do Ensino Médio será utilizado o canal 2.1. Já os conteúdos de 7º, 9º do Ensino Fundamental e 2ª série do Ensino Médio estarão no canal 2.2 e para a 3ª série do Ensino Médio basta sintonizar no canal 2.3.

As aulas começam a ser transmitidas a partir das 8h da manhã da próxima segunda-feira (23/03). Os horários serão disponibilizados a partir deste sábado (21/03) no site da secretaria.

Plataformas virtuais

Todas as aulas, orientações e exercícios estarão disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e na plataforma Saber+. Caso os alunos e professores não consigam acompanhar as aulas nos horários da televisão, o conteúdo estará todo no AVA.

Para os estudantes, será disponibilizada a plataforma de interatividade com o aplicativo “Mano”, que pode ser baixado nas lojas do Google Play e Apple Store. Por meio do aplicativo, será possível tirar dúvidas durante a transmissão das aulas.