‘Aula em Casa’ muda rotina de estudantes no Amazonas

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - No Amazonas, a troca da sala de aula pelos monitores de TV nas próprias casas com a iniciativa de pôr no ar o “Aula em Casa” levou alunos das redes estadual e municipal a alterar suas rotinas para continuar assistindo as aulas, mesmo com a pandemia de coronavírus.

Além de Manaus, a iniciativa inédita, que consiste na transmissão de aulas por quatro canais da TV Encontro das Águas e pela internet, engloba também alguns municípios da Região Metropolitana da capital, como Careiro da Várzea e Manaquiri. Lá, a quilômetros de distância, estudantes, pais e equipe escolar se mobilizam para superar as adversidades e acompanhar o projeto.

Professora de Física da Escola Estadual Anselmo Jacob, em Manaquiri, Milane Lima da Silva afirmou ter sido pega de surpresa com o “Aula em Casa”, mas que isso não a impediu de buscar novas ferramentas para acompanhar e auxiliar seus alunos durante as aulas. “A minha relação com os estudantes está sendo constante. Diariamente, nós conversamos via Whatsapp, onde tenho repassado informações e esclarecimentos”, destacou a educadora.

Também da Escola Estadual Anselmo Jacob, Richardson Silva da Silva, do 8º ano, é um dos alunos que moram na zona rural. Ele, que assiste às transmissões no celular da mãe, pelo Youtube, diz que costuma fazer anotações e busca sempre aprimorar e adquirir novos conhecimentos. “Apesar de todos os desafios, posso dizer que estou obtendo excelente resultado em relação às disciplinas ministradas”, ressaltou.