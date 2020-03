Atividades no Parque Municipal do Idoso são suspensas por coronavírus em Manaus

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), decidiu suspender, a partir desta segunda-feira, 16/3, as atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais e de educação para a cidadania do Parque Municipal do Idoso (PMI). A medida atende a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto e visa preservar a saúde da população idosa frequentadora do local, evitando riscos de transmissão do novo coronavírus, causador da Covid-19.

A terceira fase do processo seletivo do curso de cuidador de idosos, o “Cuidadoso”, marcada para os dias 18, 19 e 20/3, no auditório do Parque Municipal do Idoso, também estão suspensas. A nova data será divulgada.

As aulas com data de início na terça-feira, 17/3, na Associação Núcleo de Assistência ao Idoso, na avenida Leopoldo Peres, nº 542, bairro Educandos, na zona Sul, também foram suspensas.

O expediente dos servidores no Parque Municipal do Idoso ocorrerá normalmente.