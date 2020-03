Atividades e aulas na Vila Olímpica de Manaus são pausadas

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) informou em nota que as aulas das Escolinhas de Iniciação Esportiva da Vila Olímpica de Manaus, coordenadas pela Faar e que tiveram início nesta segunda-feira (16), estão suspensas até o dia 31 de março. A suspensão ocorre em virtude da situação causada pelo coronavírus no Brasil.



Além das aulas, todos os eventos e atividades esportivas promovidas pela Faar que que envolvam aglomeração de pessoas, como as aulas de ginástica e ritmos que acontecem na Vila Olímpica, também deixarão de ser realizadas neste período, como forma de preservação do bem-estar da população e dos profissionais responsáveis por tais ações.



As informações sobre a normalização dos serviços serão divulgadas posteriormente nas redes sociais da Fundação e nos veículos de comunicação de massa. O Amazonas tem, até o momento, apenas um caso de Covid-19 confirmado e as medidas estão sendo adotadas para conter a expansão do vírus no Estado.