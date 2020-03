Atendimento de pessoas com pé-diabético será por videochamada no Amazonas

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM - O Ambulatório de Egressos do Programa Pé Diabético, da Policlínica Codajás, na Cachoeirinha, irá fazer atendimento à distância. Isso ocorre devido às medidas tomadas de prevenção ao novo coronavírus. Os pacientes cadastrados serão atendidos por videochamadas pela equipe multidisciplinar que estará de plantão na unidade para fazer os atendimentos. As chamadas de WhatsApp devem ser feitas por meio do número (92) 98292-9860. O objetivo é evitar o contágio dos pacientes que são diabéticos.

O Ambulatório de Egressos integra o Programa do Pé Diabético, da Secretaria de Estado de Saúde (Susam). O programa está entre os serviços essenciais que não pararam na Policlínica Codajás, conforme estabelecido pela Susam em nota técnica sobre o funcionamento das policlínicas da rede estadual.

Para os pacientes do programa que precisam tratar as feridas, o atendimento presencial na rede de saúde está mantido. Já para aqueles que estão com a ferida cicatrizada (tratadas), as orientações serão repassadas pelos profissionais que fazem esse atendimento via WhatsApp.

O Programa tem cerca de 650 inscritos que recebem algum tipo de suporte, podendo ser diário, semanal ou mensal. O principal objetivo é a prevenção às lesões decorrentes do Diabetes e posterior internação prolongada.