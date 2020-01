Atendimento ao cidadão do MPF muda de endereço em Manaus

Manaus/AM - O prédio anexo do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas está funcionando em novo endereço. Agora localizado na rua Sírio Libanês, número 5, no bairro Chapada, o novo prédio já atende às demandas da comunidade interna e externa.

As novas instalações abrangem setores administrativos e seis ofícios do MPF que atuam nas áreas de combate à corrupção, direitos sociais, populações indígenas e comunidades tradicionais, criminal, direitos do consumidor, entre outros.

Atendimento ao cidadão na André Araújo

Devido à transferência das instalações do antigo prédio anexo do MPF para novo endereço, a Sala de Atendimento ao Cidadão (SAC) passou a funcionar, em outubro do ano passado, no andar térreo da sede do MPF, localizada na avenida André Araújo, 358, no bairro Adrianópolis, onde também funcionam dez ofícios do órgão.

Receber notícias de irregularidades, denúncias, solicitações de informação, requerimentos, dentre outras demandas, formuladas pelo cidadão e direcionadas ao MPF são algumas das suas atribuições.

Além de representações presenciais, é possível denunciar e ter acesso a informações entrando em contato com a Sala de Atendimento ao Cidadão pelo aplicativo MPF Serviços, disponível para Android e iOS, pelo site e pelo e-mail pram-sac@mpf.mp.br.

Por meio do novo telefone (2129-4690), o atendimento somente prestará orientações e esclarecimentos.