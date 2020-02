Até sexta-feira, ação itinerante emite vias do RG e certidão de nascimento no Amazonas

Manaus/AM - Até a próxima sexta-feira (21), o PAC em Movimento estará no município de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus), com emissão de primeira e segunda vias de RG e segunda via de certidão de nascimento. De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, é a primeira vez que o projeto passa pelo município de Santo Antônio do Içá.

Para solicitar a primeira via da identidade é preciso apresentar a certidão de nascimento ou casamento, três fotos 3×4 e comprovante de endereço. Já para a segunda via, é preciso levar duas fotos 3×4, certidão de casamento ou nascimento e um comprovante de endereço. Se o solicitante for menor de 18 anos, deverá ir acompanhado dos pais ou responsáveis.