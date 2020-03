Árvore desaba e mata homem esmagado em fazenda no Amazonas

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Manaus/AM - Enos Leonel Macario, 42, morreu depois de ser atingido por uma árvore que desabou em uma fazenda no município de Boca do Acre, no interior do Amazonas.

Segundo a polícia, a vítima estava trabalhando em uma derrubada no local, quando por volta das 10h, um dos troncos caiu sobre ele.

Leonel foi socorrido por colegas, mas por causa da distância e das condições ruins da estrada, ele acabou chegado morto ao hospital. O homem morava em Pauini e estava hospedado há alguns dias na fazenda para executar o trabalho.