Arthur entrega praça do Caranguejo revitalizada e diz: ‘Peço que cuidem’

Manaus/AM - A conhecida e muito frequentada praça do Caranguejo, no conjunto Eldorado, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, foi entregue totalmente revitalizada nesta segunda-feira, 27. “Tudo o que peço é para que cuidem desse espaço”, declarou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ao descerrar a placa de inauguração e anunciar mais investimentos em espaços de lazer pela cidade.

“Essa é uma área muito simbólica da cidade e que está muito bonita. Acompanhei o desenvolvimento da obra e temos planos para expandir esse trabalho de revitalização para mais praças, junto com outros trabalhos. Consideramos que o lazer também é importante e vamos investir bastante nesse setor”, disse Arthur Neto, acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Entre as melhorias anunciadas pelo prefeito, além dos diversos pontos que já recebem nova infraestrutura pela cidade, está uma licitação que cuidará só do paisagismo em Manaus. “Serão R$ 15 milhões para a cidade ficar mais florida e mais verde, como é sua vocação”, afirmou, ressaltando que o trabalho será coordenado pela Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo do Município de Manaus, presidido pela primeira-dama Elisabeth Valeiko, que também é arquiteta.

“Temos várias parcerias que estão levando melhorias para o lazer e interação familiar. É um projeto importante para nós. Dá gosto de ver as pessoas tendo um espaço seguro, com iluminação de LED, e isso é um benefício também aos restaurantes, que podem voltar a encher o espaço em dias de jogos”, observou Arthur. Ele também destacou o recapeamento nas ruas do entorno da praça do Eldorado, feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), responsável pela revitalização do espaço.