Arthur defende união com Wilson para combater pandemia em Manaus

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, usou um pronunciamento na tarde deste sábado (21) para falar diretamente ao governador Wilson Lima, defendendo união entre a prefeitura e o governo do Estado para combater a pandemia do coronavírus.

"Tem havido atritos, não vamos discutir por quem foram provocados. Mas têm havido atritos que têm separado as possibilidades de trabalho em conjunto de nossos governos. Mas entendo que essa crise está acima de tudo, está acima de qualquer questão pessoal. Por isso, neste momento, eu entendo que trabalharmos juntos é mais útil para a vida do povo de Manaus. Por isso eu lhe estendo as mãos e peço reciprocidade. Vamos trabalhar juntos porque temos mais chances de vencer o que está a ameaçar a todos. O corona é letal, o corona deixa sequelas, o corona vem fazer muito mal à humanidade. Então está na hora de juntarmos as possibilidades do Estado com as possibilidades de Manaus e enfrentarmos juntos e com criatividades. Da minha parte, conte com as minhas convicções em relação ao presente e ao futuro se nos unirmos nesta luta contra o coronavírus. Eu aguardo uma manifestação sua", afirmou.