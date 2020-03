Arthur anuncia auxílio de R$ 300 para microempreendedores e catadores de Manaus

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Manaus/AM - Para minimizar os efeitos causados pelo pandemia do novo coronavírus, o prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto anunciou nesta terça-feira (31), o pagamento de auxílio no valor de R$ 300 para catadores e microempreendedores do projeto "Viva Centro Galerias Populares". A proposta será enviada para análise e votação dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) ainda esta semana e é divulgada um dia após a aprovação da concessão de bolsa de R$ 50 para mais de 80 mil alunos da rede municipal de baixa renda.

"É preciso dar condições para que as pessoas fiquem em casa. O isolamento nesse momento é muito importante para combater a propagação da Covid-19, então temos que ajudar, da maneira que for possível, para que as pessoas se mantenham em casa e possam garantir suas necessidades emergenciais”, defende o prefeito Arthur.

O projeto de lei prevê ajuda financeira de R$ 300, por dois meses, a 274 catadores de resíduos sólidos apoiados pela prefeitura e também aos permissionários das galerias populares Espírito Santo, dos Remédios e do shopping Phelippe Daou, totalizando mil comerciantes que ocupavam lojas nos três centros de compras.

O prefeito ressalta que essas ações emergenciais visam disponibilizar renda mínima para pessoas em situação de vulnerabilidade, decorrente do isolamento social. No caso dos catadores, Arthur destaca o risco de contaminação, uma vez que o vírus da Covid-19 é resistente em superfícies com dos materiais coletados pelos trabalhadores.