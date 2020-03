Aro Empenado sacudiu centro com Carnaval neste sábado em Manaus

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Quem estava no centro de Manaus, neste sábado, no fim da tarde, pôde se divertir ao som do bloco Aro Empenado, que animou as imediações do Pavilhão Universal e bar Jangadeiro com sambas e marchinhas carnavalescas.

Os integrantes do bloco também são amantes do ciclismo e resolveram animar o Carnaval com o bloco que foi batizado de Aro Empenado, tudo a ver com quem usa a bike para o esporte, lazer e como meio de transporte.

Não faltou alegria na apresentação do bloco, que iniciou a jornada do samba por voltas das 17h30.