Arena da Amazônia recebe Fast e Goiás pela Copa do Brasil nesta quarta

Manaus/AM - O Amazonas estreia na Copa do Brasil na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Manaus), com a partida entre Fast Clube e Goiás. O jogo acontece na Arena da Amazônia e é válido a pela primeira fase da competição. Os clubes amazonenses contam com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Para se manter na competição e assegurar vaga na próxima fase da Copa, só a vitória interessa ao time amazonense, e qualquer resultado diferente já classifica o Goiás. E para seguir adiante, o time amazonense, que vem de vitória no Barezão por 2 a 0 em cima do Nacional, espera contar com o apoio da sua torcida.

E, para atrair o público ao estádio, a diretoria do Fast lançou no fim de semana uma promoção para quem for adquirir o primeiro lote de ingressos para a partida. O bilhete terá valor de R$ 20 (preço único) e poderá ser encontrado em pontos de vendas em lojas físicas e pelo site www.guicheweb.com.br.

O técnico da equipe, Wladimir Araújo, destacou que a equipe está otimista para o grande jogo. “É o jogo mais importante do ano. Viemos de uma excelente vitória no estadual e estamos com boa expectativa para essa partida. Aproveito para convidar o torcedor amazonense a estar na Arena e apoiar o Fast a chegar na próxima fase da competição”.

De acordo com o diretor-presidente da Faar, Caio André de Oliveira, o Fast tem tudo para passar de faze na Copa do Brasil. Ele também fez questão de destacar a nova fase da modalidade no estado. “O futebol amazonense vive um grande momento, de crescimento e evolução técnica. Com o Fast não é diferente. É um grande momento, e precisamos da presença do torcedor para que ele venha emanar toda energia positiva ao time do coração”.

Pontos de vendas

Unidades Laboratório CDL: Centro (rua Monsenhor Coutinho, 874, Centro), Vieiralves (avenida Rio Jutaí, 630), Zona Leste (avenida Autaz Mirim, 5.676, São José Operário); Boutique do Torcedor (avenida Carvalho Leal, 1.092); Digo’s Sport (avenida Rodrigo Otávio, 1.407, Crespo, em frente ao Cecomiz).