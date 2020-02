Área de saúde de Manaus vai ganhar gestão integrada

Manaus/AM - O Executivo municipal deu início na terça-feira, 11/2, a iniciativas para a qualificação do serviço de saúde municipal: um projeto de extensão da Escola de Saúde Pública (Esap) em serviços de saúde para formação de assessores de gestão e a implantação de um modelo de gestão integrada nas unidades de saúde de Manaus, ambos pioneiros na história da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O secretário da Semsa, Marcelo Magaldi, destacou a iniciativa como mais uma conquista para a população manauara dentro da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto. “O que estamos propondo aqui é uma cultura de valorização do serviço em saúde, de uma conduta cada vez mais qualificada dos nossos servidores junto à população e, sobretudo, da busca por uma cobertura cada vez mais eficiente do Sistema Único de Saúde, o SUS, em nossa cidade”, enfatizou.

Com essas ações, a Semsa busca elevar os padrões de atendimento dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Dessa vez, o projeto de extensão, idealizado e coordenado pelo Departamento de Atenção Primária (DAP), cria a figura dos assessores de gestão, que serão servidores que irão cuidar especificamente das dificuldades dessas unidades em alcançar as metas de atendimento da população.

Na prática, o assessor de gestão é um servidor que trabalhará no apoio à administração da unidade, conhecendo a realidade de cada setor, identificando problemas que afetem o serviço e acionando os canais da Semsa que poderão resolvê-los.

O projeto foi elaborado em parceria com o Instituto Áquila Amazônia, empresa de consultoria de gestão que atua em vários países e é colaboradora da Prefeitura de Manaus. O consultor Vinícius Miranda Barros, do Áquila, ministrou a Aula Magna da extensão, realizada no auditório Dr. Deodato de Miranda Leão, na sede administrativa da Semsa.