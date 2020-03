Aprovados em processo seletivo indígena devem entregar documentos na segunda-feira

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Manaus/AM - Na última sexta-feira, foram convocados 433 profissionais aprovados em Processo Seletivo Simplificado (PSS) Indígena, realizado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Os candidatos devem se apresentar na próxima segunda-feira (9) para entrega de documentos. O calendário completo da convocação está disponível no site oficial da secretaria, por meio do endereço eletrônico: https://bit.ly/3aBFPB0.

Os profissionais deverão comparecer, nas datas e horários estipulados pela secretaria, às Coordenadorias Regionais de Educação do município que está homologado.

O edital contempla vagas para os municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara, Jutaí, Manicoré, Maués, Nhamundá, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tefé e Uarini.

O PSS Indígena visa contratar docentes que possuam, além dos conhecimentos acadêmicos, noções tradicionais sobre a cultura dos povos indígenas.