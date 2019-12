Apostas na Mega-Sena agora só concorrem ao prêmio da Virada

Finalizado o concurso 2219 da Mega-Sena, no sábado (21), todas as apostas passam a ser exclusivas para a Mega da Virada. O prêmio está estimado em mais de R$ 300 milhões e não acumula, ou seja, não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente.

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega-Sena e aplicar o prêmio estimado na poupança, terá uma renda mensal de R$ 861,3 mil para realizar todos os seus sonhos.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2019, em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Caixa.