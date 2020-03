Após descartar coronavírus em Manaus, prefeitura reforça medidas de controle em UBS's e hospitais

Manaus/AM - Mesmo tendo descartado o caso suspeito de coronavírus na capital, a prefeitura anunciou nesse sábado (29), que está reforçando as medidas de segurança e a estrutura das 220 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) espalhadas nas quatro zonas da cidade.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, os profissionais que atuam nessa unidades estão preparados para identificar os possíveis casos suspeitos e, de imediato, encaminhar ao hospital de referência Delphina Aziz, localizado na avenida Torquato Tapajós, zona Norte.

“Manaus está com um forte esquema de saúde preparado para identificar e, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, isolar possíveis casos do novo coronavírus. Neste sábado, tivemos um alerta que, após análise, foi descartado pelas equipes integradas de saúde”, destacou o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Magaldi.

Desde o primeiro caso tido como suspeito no país, a Prefeitura de Manaus colocou toda sua estrutura em alerta e preparou seus servidores para identificar possíveis casos do novo coronavírus. Seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, os casos considerados como suspeitos devem ser encaminhados ao governo estadual, que notifica ao nível federal.

Dois amazonenses que estiveram com uma pessoa infectada pelo coronavírus em um avião que vinha da Itália, continuam sendo monitoradas pelos órgãos competentes, mas não apresentaram nenhum sintoma da doença até o momento.

Ontem uma mulher que apresentava sintomas semelhantes aos da nova doença e estava sendo tratada como caso suspeito teve o laudo negativo. Os exames mostraram que na verdade ela foi acometida pelo Vírus Sincicial Respiratório (VRS).

Medidas municipais

Como parte das estratégias de prevenção ao novo coronavírus, a Prefeitura de Manaus está realizando capacitações para os profissionais de todos os Distritos de Saúde (Disas), para prepará-los para o enfrentamento da doença na possibilidade de ocorrência de casos no município.

Também foi reforçado o estoque de material de proteção para os profissionais de saúde e usuários, como máscaras, luvas, álcool em gel, medicamentos para o tratamento dos sintomas, como analgésico, anti-inflamatório, antitérmico e soro de reidratação oral.