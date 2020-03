Aplicativo para mapear produtos para combater covid-19 é criado em Manaus

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Manaus/AM - A Associação Polo Digital de Manaus (APDM) elaborou um mapa construído a partir da plataforma RepresentMap - projeto de código aberto que ajuda comunidades no mundo a criarem seus próprios mapas -, para servir de ferramenta e direcionar na busca por fornecedores de insumos que podem ajudar no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas. A ação contou com a parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

A ferramenta pode ser acessada pelo endereço http://polodigitaldemanaus.com/fornecedores e faz parte de um dos grupos de trabalho que o Polo Digital de Manaus criou para ajudar a combater o novo coronavírus. A empresa que tiver interesse e que produz algum item relacionado só precisa se cadastrar na plataforma.

A criação da ferramenta contou com o apoio da Sedecti, e busca cadastrar o maior número de fornecedores, que serão informados sobre editais, bem como sobre processos para contratação em caráter de urgência.

A presidente da APDM, Vania Thaumaturgo, explica que a iniciativa aconteceu a partir da necessidade do Governo do Estado de se antecipar à falta de insumos e de equipamentos de proteção individual (EPIs) durante a crise da pandemia ocasionada pela Covid-19.

o chefe do Departamento de Extensão Tecnológica e Inovação da Secti, Leonardo Silva, participa do grupo de trabalho que desenvolveu a ferramenta, que é formado também pelo diretor executivo da APDM e fundador da ValyUp, Lucas Simão Oliveira; do gerente de Negócios do Instituto Cesar, Wallison Coutinho; do diretor comercial da Uêba! Produtos de Limpeza e fundador da EuDireto, Raphael Benfica; e do desenvolvedor de software, Orange Marques dos Santos.

Para os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos como máscaras, álcool ou roupas de proteção, ou mesmo para pessoas físicas interessadas em transformar suas empresas para passar a produzir estes insumos, a APDM disponibiliza a ferramenta de cadastramento do mapa, que vai funcionar como ponte rápida entre os fornecedores cadastrados e o Governo do Estado.