Amazonino tem pensão especial cassada pela Justiça, mas ele vai recorrer da decisão

As agressões a jornalistas em Manaus

Manaus/AM - A pensão especial paga pelo Estado ao ex-governador Amazonino Mendes foi cassada em decisão do juiz Cezar Luiz Bandiera, da 5ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Amazonas. A sentença foi assinada na última terça-feira (10) cancelando a obrigação do pagamento de R$ 35,4 mil ao ex-governador.

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) foi quem pediu a suspensão do pagamento da pensão especial alegando que a obrigação foi excluída da Constituição do Estado.

A defesa de Amazonino vai recorrer da decisão, pois o pagamento da pensão foi mantido para os ex-governadores Amazonino Mendes, José Melo, Eduardo Braga e Omar Aziz, em Emenda Constitucional aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas em 2011.

Sentença: